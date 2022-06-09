狗竄出害騎士摔車死 飼主被依過失致死判8月定讞

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（中央社記者林長順台北9日電）新竹1名女騎士2年前因狗竄出而摔車死亡，警方將機車底盤毛髮送驗及比對監視器畫面後，認定肇事者是孫姓飼主的狗「布丁」。最高法院今天依過失致死罪，判孫男8月徒刑定讞。

判決指出，孫姓男子在新竹市住處飼養1隻名為「布丁」的黃色犬隻，「布丁」於民國109年2月8日在未繫繩、無人看顧的情況下在外散步，王姓女騎士騎車行經道路時，「布丁」突然從機車右方竄出，王女因煞車不及人車倒地並撞傷頭，經送醫搶救後仍不治身亡。

王女家屬提告，孫男矢口否認肇事犬隻是他所飼養，警方調閱沿路監視器，在王女機車底盤右側找到1根毛髮，並採集「布丁」口水送請法務部調查局進行鑑定，鑑定結果DNA（去氧核糖核酸）均相符；檢方依過失致死罪起訴孫男。

新竹地方法院認為，孫男身為肇事犬隻「布丁」飼主，本應善盡監管義務，卻疏於注意，讓「布丁」於無任何約束下恣意在外散步，導致死亡車禍，審酌孫男自始否認犯行，更無賠償意願，犯後態度不佳，判處8月徒刑。

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孫男不服提起上訴，台灣高等法院期間，孫男辯稱「布丁」外出時都有繫狗鍊，案發後經獸醫檢查並無明顯外傷骨折，監視器畫面所見肇事黃狗並非「布丁」。

高院調查，孫男提出「布丁」的就醫證明是在事發一週後，無法作為對他有利的證據，且根據監視器畫面及DNA鑑識資料，肇事犬隻為「布丁」無誤，仍判決孫男8月徒刑。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1110609