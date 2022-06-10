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職業賭場藏身樹林內 台南警逮18人送辦

2022/6/10 10:55（6/10 11:31 更新）
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台南市警局第三分局破獲藏身安南區安順排水線旁樹林中的職業賭場，逮捕73歲賭場負責人陳姓老婦及17名男女賭客，賭場僅以木頭和帆布遮掩，相當簡陋。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年6月10日
台南市警局第三分局破獲藏身安南區安順排水線旁樹林中的職業賭場，逮捕73歲賭場負責人陳姓老婦及17名男女賭客，賭場僅以木頭和帆布遮掩，相當簡陋。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年6月10日
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（中央社記者張榮祥台南10日電）連日梅雨鋒面，台南卻有一群賭客不畏風雨，躲在安南區排水線旁樹林內聚賭，這座職業賭場負責人是名年逾70歲的老婦，17名賭客全是中老年人，遭警方圍捕送辦。

台南市警局第三分局今天宣布在安南區安順排水線旁樹林破獲天九牌職業賭場，逮捕73歲賭場負責人陳姓老婦及17名男女賭客，查扣賭資新台幣9000元、抽頭金600元、3副天九牌、骰子等物。

警方告訴中央社記者，這座職業賭場隱藏在人跡罕至的排水線旁樹林中，以木頭和帆布遮掩，非常簡陋，開賭迄今逾一週，正因賭客進出平時無人的樹林才被察覺破獲；警方圍捕時，有人企圖逃逸，仍被逮回。

警方調查，這群賭客都是本國籍，包括12名男子及5名女子、年齡介於50歲至70歲之間。警方訊後依賭博罪嫌移送法辦。（編輯：謝雅竹）1110610

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