北院更審蔡總統論文不存在案 彭文正及律師退庭

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（中央社記者林長順台北10日電）媒體人彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」，北院更一審今天開庭，因案遭通緝的彭文正視訊參與。彭文正及律師質疑法官審理不公正，均退庭，辯論程序停止。

人在美國的彭文正以視訊參與辯論程序，他質疑法官張詠惠沒有召開準備程序及調查庭就直接言詞辯論。彭文正委任律師也質疑本案要一次辯論終結，並指法官未審先判，當庭聲請法官迴避。

張詠惠則解釋刑事訴訟與民事訴訟的不同，法官指揮訴訟程序，且無法確認是否一天辯結。對於彭文正律師聲請迴避，張詠惠表示本案首次開庭至今超過1年才聲請法官迴避，沒有正當理由，顯然意圖延滯訴訟，諭知繼續審理。

彭文正及律師隨後退庭。張詠惠詢問蔡總統律師是否一造辯論，蔡總統的律師也拒絕辯論，合意停止訴訟。張詠惠諭知候核辦。

依民事訴訟法191條規定，當事人兩造無正當理由遲誤言詞辯論期日者，除別有規定外，視為合意停止訴訟程序。如於4個月內不續行訴訟者，視為撤回其訴或上訴。

彭文正質疑蔡總統學歷，向台北地方法院提起「確認博士論文不存在之訴」，北院一審認定，彭文正僅就蔡總統是否取得博士學位的事實請求確認，而非請求確認法律關係，不符民事訴訟法要件，予以駁回。彭文正不服，提起上訴。

台灣高等法院認為，原審「未盡闡明義務，不經言詞辯論，就以判決駁回」訴訟程序有重大瑕疵，將原判決廢棄，發回北院更審。北院更一審重新分案，仍由一審的法官張詠惠為受命法官。

彭文正質疑判決遭政治干預，侵害他的訴訟權、名譽權，向張詠惠求償新台幣200萬元，北院去年判決彭文正敗訴。彭文正另外提起行政訴訟，訴請北院更換法官，但台北高等行政法院裁定駁回。最高行政法院駁回彭文正抗告確定。

另外，彭文正涉誹謗蔡總統遭檢方起訴後滯留美國，台北地方法院2次開庭未到，法官去年11月間對彭文正發布通緝。（編輯：李錫璋）1110610