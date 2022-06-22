尖石民宅疑被縱火無人傷亡 警逮涉案男子送辦

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新竹縣尖石鄉秀巒村11鄰附近21日傍晚有住宅發生火警，員警到場時火勢猛烈，鐵皮屋當場燒毀倒塌，警方在現場警戒管制，消防人員趕赴滅火救災，所幸無人員傷亡，燒毀面積約40坪。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月22日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣尖石鄉秀巒村有2間由鐵皮搭建的民宅，昨天發生火警，有目擊民眾向警方指出，疑因人為縱火所致，警方說，循線逮捕涉案的宋姓男子，依公共危險罪嫌移送新竹檢方偵辦。

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新竹縣警察局橫山分局向中央社記者表示，昨天傍晚6時許，獲報在尖石鄉秀巒村11鄰附近有住宅發生火警，員警到場時，火勢猛烈，鐵皮屋當場燒毀倒塌，員警也在現場警戒管制，經消防人員到場滅火救災，所幸無人員傷亡，燒毀面積約有40坪。

警方說，有目擊民眾指出疑有人縱火所致，警方循線逮捕一名年約40歲的宋姓男子，全案依違反公共危險罪嫌，將宋男移送新竹地檢署偵辦。至於，詳細起火原因，以及是否為宋男縱火，還需後續釐清。（編輯：李錫璋）1110622