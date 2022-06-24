架網站疏於管理遭放置猥褻兒少影像 警查獲送辦

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（中央社記者劉建邦台北24日電）59歲何姓男子架設網站，因疏於管理，被網友張貼猥褻影片，包含兒少性影像並分享。台北市婦幼警察隊獲報，循線在某商辦大樓內逮人送辦，網站已下架，將持續追查放置影片網友。

台北市婦幼警察隊今天發布新聞資料指出，暑假將屆，持續積極查緝兒少性影像犯罪，6月中旬接獲台灣展翅協會轉報，有英國、荷蘭網路兒少色情檢舉熱線發現塗鴉工廠網站張貼、散布大量性交、猥褻影像，立即布線查緝。

警方查出，網站管理人為何姓男子，經調相關資料後，循線在新北市新店區某商辦大樓內查扣網站伺服器及後台資料，逮捕何男，經蒐證完整後，中斷網站伺服器，以免被害人影像被散布，且保存後台資料，以利後續追查。

警方說，何姓男子原本架設網站是要幫小孩交作業，因疏於管理，被網友放置猥褻影像，並透過網路分享。警詢後依防制兒童及少年性剝削防制條例、妨害風化罪嫌把人函送台北地檢署偵辦，將持續追查放置影片網友。

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台北市婦幼警察隊表示，今年初與刑事局破獲觸感空間色情網站，發現此網站以分潤吸收會員，並製造、販售成年及未成年被害人性影像牟利，警詢後依組織犯罪防制條例等罪嫌把6名犯嫌送辦，檢方訊後依法起訴。

北市婦幼隊指出，暑假將屆，除積極查緝兒少性剝削案，將透過各項宣導強化兒少自我保護觀念，呼籲學子暑假期間注意網路使用安全，若在網路遇到意圖誘拐或不幸被害，應立刻尋求警方協助。（編輯：李錫璋）1110624