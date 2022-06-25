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彰化汽車旅館雙屍命案 男子疑悶死女友後開槍自戕

2022/6/25 16:53（6/25 17:11 更新）
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彰化縣員林市某汽車旅館驚傳雙屍命案，旅館人員25日通知入住男女房客退房卻無回應，入房發現2人陳屍床上，警方初步研判，懷疑是男方先悶死女友後開槍自殺，確切案情仍待調查釐清。（珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。）中央社記者吳哲豪彰化攝 111年6月25日
彰化縣員林市某汽車旅館驚傳雙屍命案，旅館人員25日通知入住男女房客退房卻無回應，入房發現2人陳屍床上，警方初步研判，懷疑是男方先悶死女友後開槍自殺，確切案情仍待調查釐清。（珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。）中央社記者吳哲豪彰化攝 111年6月25日
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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰化員林市1間汽車旅館發生雙屍命案，旅館人員通知蘇男及廖女退房無回應，入房發現2人陳屍床上。蘇男身上有彈孔，廖女臉旁有毛巾，警方懷疑蘇男先悶死女友後開槍自戕。

彰化縣警察局員林分局警員今天指出，28歲蘇男及22歲廖女原本預定中午退房，旅館人員打電話進房間無人接聽，入房後發現2人陳屍床上，趕緊報案處理。

警消獲報趕到現場，發現2人躺臥在床上，蘇男頭部有彈孔，旁邊有1把手槍；至於廖女身上無明顯傷痕，但臉旁有毛巾，沒有外力介入跡象，懷疑蘇男先用毛巾悶死廖女後再開槍自殺。

警方指出，已婚的蘇男和廖女為男女朋友，幾天前入住汽車旅館，可能是廖女不滿成為第三者，和蘇男相約在汽車旅館談判不成才發生憾事，至於案情細節及發生原因，尚待釐清。（編輯：郭諭儒）1110625

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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