恩爸籲公布中和衛所忙什麼 新北：全力處理防疫

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北28日電）恩恩爸爸要求新北市衛生局以證據和數據說明中和衛生所在恩恩送醫時忙什麼，不可踐踏人命，用無盡的謊言掩蓋真相；衛生局說，衛生所20多人全力處理確診與居隔防疫。

恩恩爸爸今天凌晨在臉書Facebook貼文表示，有醫生「吹哨者」提供一封衛生局副局長許朝程的簡訊；醫生轉述，簡訊內容是來自衛生局和各醫院院長的群組。

恩恩爸爸貼文指出，4月17日，許朝程發訊息給新北市轄下各大醫院院長，他看過簡訊內容後發現其中重點是，許朝程強調「擔心病人延誤就醫治療再發生」，另要求「當院內仍有專責空床時，衛生局人員請求收治時，不要拒絕」，這證明恩恩就是延誤就醫。

恩恩爸爸說，覺得很諷刺，因他苦求市長侯友宜給真相，其實，「新北市衛生局早就知道，恩恩就是延誤就醫，衛生局在協調確診者病床上，遇到醫院拒絕的困難」。

恩恩爸爸並以恩恩送醫當天新北市確診人數360例，及衛生局、29區衛生所的編制人數，去換算「沒有幾個人能專門負責協調病床嗎？」當天中和衛生所也只需要處理幾位民眾而已（可能只有3位）。

他說，衛生局長陳潤秋曾說當天中和衛生所很忙，到底是忙在哪裡，請用證據和數據向他說明。衛生局真的可以如此踐踏人命，用無盡的謊言一直掩蓋真相嗎。

市府衛生局發言人高詩琪接受中央社記者電訪表示，4月14日新北市當日確診人數360人，其中，中和區的確診數為63人，全新北市居隔人數1萬多人、中和區的居家隔離人數為1300多人，當時中央防疫仍採取清零政策。

高詩琪說，當天，中和區衛生所20多人在崗位上，必須處理確診者的服務，包括送醫、安排接送洗腎、及接觸者追蹤關懷，包括疫調、個案資料上傳維護、同住者、職場及學校匡列、開立居隔單、設定電子圍籬、安排採檢、安排防疫計程車，居隔者10日追蹤關懷、快篩檢測回報，及民眾諮詢各種防疫相關問題服務。

她說，這些工作都是持續一直累積增加，需要公衛人員反覆多次聯繫，竭盡所能全力以赴，並非一通電話就能解決。副局長許朝程基於公衛專業，防疫期間會不定期與各醫院分享疫情變化及觀察，對於許朝程的觀點與建議，予以尊重。

許朝程透過文字表示，防疫過程中，對醫療體系的病床的徵用與整備，他的語意從來都是希望大家一起努力，也要求、拜託醫院院長一起暢通醫療體系的任何環節，不要讓任何可能發生延誤就醫的情況發生。

許朝程說，與急救責任醫院院長們交流的內容，他也強調因應疫情海嘯即將到來，新北率先啟動居家照護對於保全醫療量能的重要性，及提醒醫院做好徵用病房的準備，希望醫院齊心合力確保醫療體系不崩潰。

市長侯友宜上午接受聯訪表示，任何生命的消逝都令人不捨悲痛，能理解家屬的心情與想法，他已經請衛生局充分說明與回應。（編輯：李錫璋）1110628