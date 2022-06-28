不忍老妻病痛折磨悶死妻 老翁判2年6月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

年近7旬蔡姓老翁在醫院內徒手悶死久病臥床的妻子，遭檢方依殺人罪起訴。台北地方法院28日判決老翁有期徒刑2年6月。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北28日電）年近7旬蔡姓老翁因不忍妻子久病臥床多年，109年9月間在醫院內徒手悶死妻子，遭檢方依殺人罪起訴，建請法官從輕量刑。台北地方法院今天判決老翁有期徒刑2年6月。可上訴。

檢警調查，蔡姓老翁的妻子因中風臥病30幾年，無法自行行動，長年由老翁與看護照顧，蔡妻於民國109年9月間因病住進台北長庚醫院，看護當時也生病住院，由老翁一個人照顧。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢警查出，同年9月5日晚間8時許，蔡姓老翁在病房內聽到妻子痛苦哀號聲，不忍妻子長期受到病痛折磨，情緒激動，一手捏住妻子鼻子，另一手以衛生紙包裝袋摀住妻子嘴巴，老翁妻子5天後因缺氧性腦病變等症狀不治。

老翁應訊時坦承犯案，表示因不忍妻子繼續受折磨疲憊才動手。檢察官依殺人罪起訴老翁，考量老翁犯罪動機、犯後坦承犯行，深具悔意，建請法官從輕量刑。（編輯：張銘坤）1110628