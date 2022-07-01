台61線通霄路段工程車準備作業中遭撞 2人命危

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台61線西濱快速公路通霄路段1日發生重大事故，一輛準備作業的工程車，遭到大貨車追撞，導致2人無生命跡象送醫。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年7月1日

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（中央社記者魯鋼駿苗栗1日電）台61線西濱快速公路通霄路段今天上午傳出重大車禍事故，1輛工程車準備作業時遭後方大貨車追撞，導致2人無生命跡象送醫，事故正由警方處理中。

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苗栗縣消防局上午10時左右接獲通報，西濱快速公路北上122公里通霄路段，有1輛準備作業的工程車，遭到大貨車追撞，消防救護人員趕抵現場，發現2名男性傷患已無呼吸心跳，立即將患者抬上救護車分別送往通霄光田醫院和苑裡李綜合醫院急救。

警方指出，車禍意外現場仍在排除中，初步不排除大貨車駕駛未注意前方路況釀禍，詳細事故發生原因還要進一步調查，提醒用路人行經該路段，放慢速度小心駕駛，確保安全。（編輯：方沛清）1110701