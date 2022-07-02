電梯中毆打老翁 男子反被對方友人打傷均送辦

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（中央社記者蘇木春台中2日電）台中市胡姓男子日前在某大樓，進電梯時認為電梯中的洪姓老翁關門不慎，使胡男被門夾到而徒手攻擊洪翁，胡男反遭洪翁的2名友人打倒在地，警方到場調查，將胡男等人依法送辦。

近日臉書社團「爆料公社」有網友轉貼影片，畫面中可見一名老翁，在搭乘電梯時，疑因關門不慎夾到另名男子，不料遭夾到的男子，在電梯內出手攻擊老翁，到大樓一樓時，男子仍不罷手，老翁的友人見狀，反將男子打倒在地，引發網友熱議。

台中市警察局第六分局今天告訴中央社記者，警方6月25日凌晨2時多接獲民眾報案指，西屯區寧夏路某大樓發生糾紛。

警方到場後查出，80歲洪翁搭乘電梯下樓時，25歲胡男、17歲劉姓少年、18歲林女等3人，於5樓也要搭乘電梯下樓，劉男進電梯時，不慎被電梯門夾到，胡男因而與洪翁理論甚至動手攻擊。

雙方到達一樓時，胡男仍不罷手，洪翁的友人47歲盧男及42陳男見狀，上前與胡男發生肢體衝突，雙方友人在旁勸阻，造成胡男頭部、嘴角有擦挫傷。

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警方將雙方全數帶回釐清案情，當事人雖互不提出傷害告訴，但施暴行為已違反社會秩序維護法，警方仍將3名涉案者依法送辦。

相關監視器影片近日在網路轉傳，胡男被打倒後躺在一樓的截圖也被網友製作梗圖調侃，疑似發生案件的養生館，也被網友到google地圖留言評論，引發各界討論，並有網友留言「敬老楷模」、「對於老年人安全照護非常盡責，讓人能放心帶家裡長輩來」。（編輯：卞金峰）1110702