25歲男疑吸毒暴斃被棄置公園 2嫌依遺棄屍體罪送辦

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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）日前有民眾在北斗鎮舊濁水溪畔的環保公園發現男屍，警方查出，死者吳男和張男一起吸毒，吳男疑似吸毒過量暴斃，張男和友人將吳男棄屍，警方逮捕張男等2人，依遺棄屍體罪送辦。

彰化縣警察局北斗分局一名員警今天指出，7月5日有民眾在彰化北斗鎮舊濁水溪畔的環保公園見有人倒在地上，警消獲報趕到現場發現，男子身體僵硬已無氣息，頭部下面還墊著皮包。

警方查出死者是家住桃園市的25歲吳男，由於吳男身上有針孔，頭部下面墊著皮包，員警懷疑陳屍地點不是第一現場，調閱路口監視器畫面，循線查出家住北斗鎮的張男涉嫌重大，前往張男住處搜索約談。

警方在張男住處搜出安非他命等毒品，張男則供稱和吳男相識，2人相約在北斗住處開毒趴，吳男吸毒後在住處睡覺，隔天他才發現吳男已無呼吸心跳，於是通知鐘姓友人幫忙一起將吳男屍體運到環保公園的草叢堆後離開。

警方指出，吳男及鐘男所為涉犯刑法遺棄屍體等罪，訊後移送彰化地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1110719