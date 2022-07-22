潤寅詐貸案 楊文虎等4人被判賠第一銀行1億餘元

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潤寅集團負責人楊文虎（右）與妻子王音之（左）向多家銀行詐貸超過400億元，台北地院22日判決楊文虎等4人應連帶賠償第一銀行約1億餘元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林長順台北22日電）潤寅集團涉詐貸逾新台幣400億元，負責人楊文虎及妻子王音之被判刑定讞。第一銀行向楊文虎等人求償。台北地院今天判決楊文虎等4人應連帶賠償一銀約1億餘元。可上訴。

楊文虎、王音之等人涉嫌自民國99年8月起向9家銀行詐貸386億餘元，台北地檢署109年1月間依違反銀行法等罪起訴；北檢另查出楊文虎夫婦等人自97年6月起另詐貸86億餘元，109年5月追加起訴楊文虎等15人及潤寅等5家公司。

台北地方法院認定，楊文虎、王音之等人指示員工偽造不實買賣合約書及商業發票等文件，向台企、星展、王道、元大、合庫、第一、兆豐、土地、華南、玉山、中信、上海等12家銀行申辦貸款，詐得款項470億964萬2849元。

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一審依銀行法特別詐欺、洗錢防制法等罪，判處楊文虎應執行有期徒刑26年，併科罰金6億元；王音之有期徒刑28年，併科罰金6億5000萬元。台灣高等法院改判楊文虎25年，併科罰金6億元；王音之27年，併科罰金6億5000萬元。最高法院駁回上訴定讞。

民事部分，第一銀行提告損害賠償訴訟，台北地方法院判決楊文虎夫妻等4人，應連帶賠償一銀新台幣8967萬餘元、125萬餘美元。全案可上訴。（編輯：戴光育）1110722