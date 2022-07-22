調升一審主任揭曉 蔡清祥：拔擢人才不分大小檢

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（中央社記者蕭博文台北22日電）法務部今天公布25名新任一審主任檢察官名單，法務部長蔡清祥說，拔擢人才不分大小檢，業務繁重的大地檢，檢察官辛勞付出深值肯定，規模中小型的地檢署，傑出的檢察官更應鼓勵。

蔡清祥接受媒體聯訪時表示，人事案經徵詢三名次長、檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署檢察長張斗輝，並納入外界訊息綜合考量，以公正、公開、透明、無私的原則圈選。

蔡清祥說，主任檢察官要帶領檢察官團隊辦案、精緻偵查，因此要注重專業學識、辦案經驗、溝通能力；主任檢察官也要負責行政業務、配合檢察政策，必須能夠上下溝通、貫徹檢察行政業務。

他表示，獲選名單橫跨司法官班第41期至第50期，兼顧資深與年輕檢察官，讓資深檢察官知道只要持續努力、不氣餒都有機會；這次入圍的5名50期檢察官全部中選，是因為真的很優秀，也讓年輕人看到希望。

蔡清祥指出，人事安排兼顧北中南區域衡平，獲選的檢察官分別來自14個地檢署，其中大型地檢署的黑金組檢察官很辛苦，因此台北地檢署6名入圍的檢察官全數獲拔擢，而在規模中小型地檢署表現傑出的檢察官，更應鼓勵。

法務部今年調升一審主任檢察官的人事作業先由各地檢署票選推薦人選，檢察官人事審議委員會彙整討論後提出38人推薦名單，交由蔡清祥從中圈選25人。

調升一審主任檢察官的名單如下：嘉義地檢署李鵬程（41期）、台中地檢署張聖傳（44期）、彰化地檢署賴政安（44期）、台南地檢署黃銘瑩（44期）、台北地檢署黃嘉妮（46期）、高雄地檢署廖偉程（46期）。

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北檢林錦鴻（47期）、雲林地檢署黃立夫（47期）、雄檢鄭博仁（47期）、北檢王如玉（48期）、北檢白勝文（48期）、新北地檢署劉恆嘉（48期）、新北檢蔡妍蓁（48期）、新竹地檢署邱志平（48期）、中檢楊植鈞（48期）。

北檢劉怡婷（49期）、北檢陳照世（49期）、桃園地檢署周欣蓓（49期）、南投地檢署張鈞翔（49期）、台南地檢署劉修言（49期）、士林地檢署劉建志（50期）、桃檢廖晟哲（50期）、桃檢廖榮寬（50期）、苗栗地檢署廖倪凰（50期）、橋頭地檢署蘇恒毅（50期）。（編輯：戴光育）1110722