小百岳加里山太熱門 警消獲贈救援裝備立即上陣

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苗栗縣南庄鄉獅山勸化堂為提升南庄消防分隊救援效能，27日捐贈一批救災裝備，藉以增進救災人員安全，提升救災戰力，未料當晚就派上用場，助消防人員在加里山東線救出受傷登山客。（苗栗縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 111年7月28日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣加里山是熱門「小百岳」，南庄鄉獅山勸化堂為提升南庄消防分隊救援效能，昨天捐贈一批救災裝備，當晚就派上用場，消防隊員在加里山東線救出2名滑落邊坡登山客。

加里山有「台灣富士山」之稱，近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國人無法出國，前往加里山登山遊客絡繹不絕，迷途或受傷案件也隨之增多。

南庄鄉獅山勸化堂有感於南庄消防分隊出勤救災工作繁重，昨天由董事長黃錦源代表捐贈1輛價值約新台幣百萬元的災情勘查車以及價值36萬元的登山裝備岩盔、保暖衣、登山褲、背包等，藉以增進救災人員安全，提升救災戰力。

捐贈儀式昨天上午舉行，未料傍晚苗栗縣消防局南庄消防分隊就接獲加里山救援案件，1支7人登山隊伍在加里山東線1號樁附近，發生2名女性滑落邊坡意外，1人左手腕疑似骨折，另一人右腳踝疑似骨折。

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苗栗縣消防局今天透過臉書專頁指出，消防人員昨晚5時許獲報上山搜救，約晚間6時接觸患者，經傷口包紮固定，手受傷的傷者仍可自行步行下山，腳踝受傷的傷者則由隊員輪流徒步揹下山，約7時38分完成任務。

消防局表示，獲贈全新救災裝備，晚間馬上派上用場，同仁帶上山進行搜救任務，除了感謝南庄鄉獅山勸化堂讓消防人員執勤更安全更有效率，也再次提醒民眾，做好準備再上山，登山時務必注意踏出的每個步伐，以免發生危險。（編輯：方沛清）1110728