設多個網路帳號代購詐騙逾60人 男子遭逮送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北5日電）29歲劉姓男子設多個網路帳號，再透過臉書社團、LINE群組等平台謊稱可代購快篩劑、演唱會門票等，從4月至6月共逾60人受騙，刑事局循線逮人，警詢後送辦。

刑事局今天召開記者會，偵二大隊副大隊長賴俊堯說，經分析165專線詐騙案件，發現有民眾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，網購快篩試劑遭詐騙，近期又出現航空哩程數假網拍詐騙案，經查劉姓男子涉重嫌。

警方查出，劉姓男子從4月起設置多個網路帳號，並在臉書Facebook社團、LINE群組、網路聊天室等社群平台稱可代購快篩劑、演場會門票等，進行網購詐騙，事後並以換匯、代繳關稅等手法，騙其他被害人帳戶收贓款，導致被害人帳戶遭警示。

警方表示，劉姓男子從4月起至6月，以類似手法詐騙逾60人，得手約新台幣290萬元。

警方蒐集相關線索後，掌握劉姓男子住在高雄市小港區，日前赴劉男住所逮人，搜出手機、平板電腦等物。警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌把人移送高雄地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1110805