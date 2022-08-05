更多編輯台推薦新聞：
裴洛西之後 分析：主要民主國家應更積極接觸台灣
國際

裴洛西之後 分析：主要民主國家應更積極接觸台灣

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀
國際

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀

中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看
政治

中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

設多個網路帳號代購詐騙逾60人 男子遭逮送辦

2022/8/5 17:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北5日電）29歲劉姓男子設多個網路帳號，再透過臉書社團、LINE群組等平台謊稱可代購快篩劑、演唱會門票等，從4月至6月共逾60人受騙，刑事局循線逮人，警詢後送辦。

刑事局今天召開記者會，偵二大隊副大隊長賴俊堯說，經分析165專線詐騙案件，發現有民眾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，網購快篩試劑遭詐騙，近期又出現航空哩程數假網拍詐騙案，經查劉姓男子涉重嫌。

警方查出，劉姓男子從4月起設置多個網路帳號，並在臉書Facebook社團、LINE群組、網路聊天室等社群平台稱可代購快篩劑、演場會門票等，進行網購詐騙，事後並以換匯、代繳關稅等手法，騙其他被害人帳戶收贓款，導致被害人帳戶遭警示。

警方表示，劉姓男子從4月起至6月，以類似手法詐騙逾60人，得手約新台幣290萬元。

警方蒐集相關線索後，掌握劉姓男子住在高雄市小港區，日前赴劉男住所逮人，搜出手機、平板電腦等物。警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌把人移送高雄地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1110805

賴俊堯
全國打詐專案 查獲408詐團緝1958犯嫌 地方幫派假徵才押人討帳戶行騙 刑事局逮10嫌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族