竊小貨車才駛離4公里 偷車賊自撞圍籬重傷送醫
2022/8/10 16:18（8/10 16:21 更新）
苗栗縣50歲鄭姓男子10日在苑裡鎮偷走一輛小貨車，行經苗42線1公里處失控自撞電線桿及護欄，傷勢不輕，警方表示，鄭男已先送醫治療，相關案情將待傷勢穩定後調查釐清。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月10日
（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣50歲鄭姓男子今天在苑裡鎮中山路偷走一輛小貨車，駛離現場僅約4公里，行經苗42線1公里處即自撞電桿及護欄，造成肋骨骨折送醫救治。
苗栗縣警察局通霄分局指出，上午10時26分許接獲古姓車主報案稱小貨車遭竊，數分鐘後又獲報苗42線1公里路段發生車禍，經前往現場調閱車籍資料，赫然發現事故小貨車就是遭竊車輛。
警方調查，50歲鄭姓男子上午在苑裡鎮中山路地下道前，將鑰匙留在車上的小貨車偷開走，疑因心虛加速逃逸，才駛離現場約莫4公里，行經苗42線一處彎道即失控衝撞對向電桿及鐵皮圍籬。
警方表示，鄭男手掌撕裂傷、肋骨骨折，傷勢不輕，由救護車送往苑裡李綜合醫院救治，相關案情有待傷勢穩定後進一步釐清。（編輯：李錫璋）1110810
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