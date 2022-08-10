竊小貨車才駛離4公里 偷車賊自撞圍籬重傷送醫

苗栗縣50歲鄭姓男子10日在苑裡鎮偷走一輛小貨車，行經苗42線1公里處失控自撞電線桿及護欄，傷勢不輕，警方表示，鄭男已先送醫治療，相關案情將待傷勢穩定後調查釐清。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月10日