大鑫涉中國快篩混充美製牟利 竹檢起訴3人

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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）大鑫資訊公司涉嫌以中國製快篩試劑混充美國製販售牟利，新竹地檢署今天依共同詐欺取財等罪嫌，起訴朱姓負責人、黃姓執行長、李姓助理等3人。

檢方調查，黃姓執行長、李姓助理與中國浙江省杭州市艾康生物技術公司業務人員熟識，有進口輸入中國艾康生產快篩試劑管道，明知此快篩試劑並非美國食品藥物管理局（FDA）認證通過，也未經FDA緊急授權使用，將導致檢測結果偏差，引起診斷錯誤，仍輸入進口轉售賺價差。

檢方表示，今年2月18日，朱姓負責人先購買10萬劑快篩試劑，再由中國艾康公司出貨，但關務人員查驗後發現內包裝有中國杭州等字樣，認為與專案核准內容不符未放行。

後來於4月再購買20萬劑快篩試劑，並去除外紙箱上貼有生產廠商為中國艾康公司及中國製造等標籤，改貼上「Made in USA」等文字，使外觀符合專案核准內容後而輸入。

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新竹地檢署防疫專責檢察官翁貫育指揮法務部調查局，在6月13日持搜索票至朱姓負責人等3人位於雙北市住居所、辦公室、倉儲公司等地執行搜索。經查輸入的非法快篩試劑總量為275萬4300劑，犯罪所得新台幣8632萬9177元。

檢方表示，3人依共同詐欺取財、醫療器材管理法輸入不良醫療器材而販賣等罪嫌起訴，並建請法院依刑法沒收規定，沒收犯罪所得。（編輯：戴光育）1110810