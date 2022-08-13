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深夜燒破台南民宅紗窗 男子偷背包被逮送辦

2022/8/13 13:53（8/13 14:21 更新）
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住在台南公司宿舍的邱姓男子夜間出門閒逛時，涉嫌用打火機燒破紗窗侵入民宅偷走背包，再棄於路旁，被警方逮捕送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月13日
住在台南公司宿舍的邱姓男子夜間出門閒逛時，涉嫌用打火機燒破紗窗侵入民宅偷走背包，再棄於路旁，被警方逮捕送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月13日
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（中央社記者張榮祥台南13日電）住在台南公司宿舍的邱姓男子，夜間出門閒逛時，竟涉嫌用打火機燒破紗窗侵入民宅，但因屋主未就寢，邱男驚慌之餘隨手偷了背包後，再棄於路旁，警方獲報上門逮人送辦。

台南市警局第三分局警員今天告訴中央社記者，家住北部的42歲邱男，1個多月前才到台南市安南區工廠應徵工作就業，平時住在公司宿舍，9日深夜出門閒逛，涉嫌用打火機燒毀紗窗侵入安和路民宅，企圖行竊。

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不過，當時洪姓屋主尚未就寢，聽到聲響走出來查看，邱男驚慌之餘隨手偷了市價新台幣300元的背包後逃逸，但因背包中沒有財物，邱男直接丟棄在路旁。

洪姓屋主則因看到自家後門紗窗被燒了一個大洞，有名男子站在路邊，隨即離去，事後才發現背包被偷，隔天報警；警方調閱監視器，鎖定邱男涉案，11日找上邱男工作所在的公司逮人，訊後依法送辦。（編輯：黃世雅）1110813

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