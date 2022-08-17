思覺失調男刺死母親分屍滅跡 法院判處無期徒刑

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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）26歲朱姓男子因患有思覺失調症，被母親接回照顧後，卻因口角刺死母親，甚至分屍裝垃圾袋丟棄，新竹地方法院今天依殺直系血親尊親屬罪，判處朱男無期徒刑。

法官調查，朱姓男子的父親早逝，與母親相依為命，後來在西元2020年入住安養之家，去年9月5日被母親接回照顧，卻發生口角衝突，朱男將母親刺死，而朱男也遭手腳割傷需就醫手術，但醫院聯繫不上母親。

朱男的舅舅尋找朱母，到朱男家中發現，客廳有大量鮮血，向警方報案。朱男始終無法交待母親行蹤，警方察覺有異，因此，調閱社區監視器後，發現朱母在那段期間，並無出門，卻發現朱男有拖行4包黑色垃圾袋，到社區垃圾子母車丟棄，垃圾袋內裝的是朱母的屍塊。

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法官認為，朱男於審理時坦承犯行，他從小學習、生病、就診都與母親相依為命共同生活，經鑑定確實罹患思覺失調症，但朱男也坦承弒母作案計畫，是策劃長達4個月後才動手，且犯後毀屍滅跡，足以證明辨識行為違法能力，未達不能辨識或顯著減損程度。

法官審酌，朱男砍刺母親數刀致死，事後又肢解屍體，丟棄毀跡，手段實屬凶殘，合議庭斟酌發生是因母子間金錢運用、治療方式與控管等衝突，以致母子關係長期僵化，加上罹病影響朱男選擇能力，判處無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。（編輯：方沛清）1110817