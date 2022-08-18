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高醫槍擊案 朱姓犯嫌下午複訊遭聲押禁見

2022/8/18 18:12（8/18 19:36 更新）
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高雄朱姓男子因和王姓男子積累多年恩怨，17日在高醫候診區槍殺王男。朱姓犯嫌（中）18日在高雄市警察局三民一分局接受偵訊後被移送高雄地檢署複訊，檢方下午諭知聲押禁見。中央社記者洪學廣攝 111年8月18日
高雄朱姓男子因和王姓男子積累多年恩怨，17日在高醫候診區槍殺王男。朱姓犯嫌（中）18日在高雄市警察局三民一分局接受偵訊後被移送高雄地檢署複訊，檢方下午諭知聲押禁見。中央社記者洪學廣攝 111年8月18日
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（中央社記者洪學廣高雄18日電）高雄朱姓男子因和王姓男子積累多年恩怨，昨天在高醫候診區行刑式槍殺王男；朱男今天上午在三民一警分局訊後被移送雄檢複訊，檢方下午諭知聲押禁見。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院昨天上午發生槍擊案，57歲涉案朱姓犯嫌因熟知56歲王男個資，透過網站掛號系統查到對方要去看診時間地點，16日特別從北部搭車南下高雄住宿，昨天在高醫耳鼻喉科候診區行刑式槍殺，警方4小時內在台南將他逮捕歸案。

朱男今天上午在高雄市警察局三民一分局接受偵訊後，下午2時許被移送高雄地檢署複訊，雄檢5時許依犯罪嫌疑重大，將他依殺人、槍砲等罪聲押禁見。

高醫昨天上午10時許發生槍響，王男在一樓耳鼻喉科候診區等待看診時，遭朱男靠近連開2槍，王男頭部、胸部中彈，經搶救2小時多仍宣告不治。（編輯：陳仁華）1110818

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