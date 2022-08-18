人口販運案 刑事局赴泰國帶回2犯嫌1待鑒別人

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刑事局18日派3名幹員前往泰國，帶回疑涉人口販運案被留置當地的3名國人，其中楊男及鄧男有犯罪嫌疑，由警方持拘票拘提；另名女性是用「人口販運被害人待鑒別人」先進行初步鑑定，送台中市刑大詢問後會再送往桃園地方檢察署進行複訊。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月18日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）台、泰政府日前合作破獲人口販運案，遣返9名台人、3人留置泰國調查。刑事局指出，留置3人今晚帶回，其中楊姓男子及鄧姓男子有犯罪嫌疑，1女為「人口販運被害人待鑒別人」。

刑事局14日發布新聞資料指出，外交部駐泰代表處接獲泰國政府通報，12名台灣民眾自柬埔寨入境泰國曼谷蘇旺納普機場，疑為人口販運案，通報駐泰代表處派員到機場查證，啟動合作機制，並由泰國協助遣返9人、3人留置泰國調查。

遣返9人經桃園地檢署偵辦後初步認定，有8人為遭受詐騙出國的被害人，另1男為人蛇集團成員。而留置泰國調查的3人，今天晚間搭乘中華航空CI-832班機從泰國曼谷返台，班機在晚間7時1分抵達桃園國際機場。

刑事警察局國際刑警科長李泱輯接受媒體聯訪表示，泰國政府與台灣政府合作，刑事警察局今天派3名幹員前往泰國，帶回留置泰國調查的3名國人。

李泱輯表示，其中楊姓男子及鄧姓男子有犯罪嫌疑，是由警方持拘票進行拘提；另外一名林姓女子是用「人口販運被害人待鑒別人」先進行初步的鑑定，送台中市刑大詢問後會再送往桃園地方檢察署進行複訊。

他指出，除了國際合作外，這次是警政署刑事警察局、移民署、駐泰代表處等跨部會合作，偵辦跨國人口販運不是容易的事，政府有決心把每個案子辦好，也會找出每名失聯國人。

李泱輯表示，當時協請駐泰代表處前往進行人口販運鑑別時，這3名國人很明顯與其他人有不同的情形，而且拒絕自願返國，因此刑事局通知泰國相關單位先將3人留置，並在今天遣返。

他指出，這2名犯罪嫌疑人在案情中扮演的角色目前還未釐清，但警方有掌握部分犯罪事情，犯嫌帶回來調查後，再由桃園地檢署做出處分。

李泱輯表示，在這起案件中，國際刑警科結合屏東縣刑大與台中市刑大共同偵辦，因為部分案件與當地的報案有關。（編輯：戴光育）1110818