運彩修圖偽中獎詐財千萬 刑事局逮8嫌送辦

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刑事局偵查第二大隊副大隊長賴俊堯31日表示，分析近來遭詐騙案件，發現有民眾遭到「運彩分析專業團隊」詐騙，經深入追查發現其利用IG等社群軟體刊登偽、變造的運彩中獎照片行騙，7月間循線至雙北3處據點查緝假運彩分析詐團詐欺機房，同步拘提李姓男子等8嫌到案，並查扣相關贓證物。中央社記者黃麗芸攝 111年8月31日

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（中央社記者黃麗芸台北31日電）以李姓男子為首的「運彩分析專業團隊」詐騙集團，在IG刊登偽造的運彩中獎照片，藉此誘騙被害人「賽事分析費」和投注金，逾半年詐財上千萬元，刑事局循線於雙北逮8嫌送辦。

刑事警察局今天召開破案記者會，偵查第二大隊副大隊長賴俊堯表示，分析近來遭詐騙案件，發現有民眾遭到「運彩分析專業團隊」詐騙，經深入追查發現其利用IG等社群軟體限時動態刊登偽、變造的運彩中獎照片行騙。

根據調查了解，此集團是以有詐欺前科的23歲李男為首，利用修圖軟體將自行購買的運彩彩券進行圖片變造，再購買多個知名IG粉絲帳號發文，自稱賽事分析師並營造其團隊分析神準且高中獎率的假象，以取信被害人，再進而藉此詐取「賽事分析費」。

歹徒還提供「代購運彩服務」，假意協助被害人代購運彩明牌，但實際並未按其給付金額購買，藉此詐取「賽事投注金」，且部分被害人交付款項後仍不知遭詐騙。

刑事局分析調閱資料並進行跟監蒐證，掌握集團犯罪手法後報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，見時機成熟，於7月19日至雙北3處據點查緝假運彩分析詐團詐欺機房，同步拘提李男等8嫌到案。

現場查扣現金新台幣324萬餘元、電腦、點鈔機、作案用手機和運動彩券1批等贓證物。

初估此不法集團半年間不法獲利超過上千萬元，目前已知被害人至少有18人、總財損約110萬元，還有許多被害人誤以為是明牌不準，迄今仍不知被騙。

全案詢後依涉刑法詐欺罪、偽造文書、洗錢防制法及組織犯罪防制條例法送新北檢偵辦，其中主嫌李男經檢察官聲請羈押禁見獲准，其餘犯嫌則分別以3萬至5萬元不等金額交保。（編輯：李錫璋）1110831