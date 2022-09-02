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男倒垃圾遭刺命危 涉案鄰居逃逸基警查緝

2022/9/2 23:04（9/2 23:06 更新）
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基隆市黃姓男子2日晚間在北寧路倒垃圾時，與鄰居許姓男子相遇，因雙方先前已有嫌隙發生口角，許男竟持刀猛刺黃男後逃逸，黃男經送醫急救後恢復呼吸、心跳，警方正全力查緝許男到案說明。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月2日
基隆市黃姓男子2日晚間在北寧路倒垃圾時，與鄰居許姓男子相遇，因雙方先前已有嫌隙發生口角，許男竟持刀猛刺黃男後逃逸，黃男經送醫急救後恢復呼吸、心跳，警方正全力查緝許男到案說明。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月2日
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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）基隆市黃姓男子今晚在北寧路倒垃圾時與鄰居相遇，因雙方之前已有嫌隙發生口角，黃男遭鄰居持刀猛刺傷及頸動脈，經送醫急救後恢復呼吸心跳，警方鎖定許姓男子涉有重嫌正全力查緝。

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這起案件發生在今天晚間8時許，警方趕抵現場後拉起封鎖線採證，地上血跡斑斑，救護人員到場立即將68歲黃男送至基隆長庚醫院急救，黃男到院時已失去呼吸、心跳，頸部和胸口受有大面積疑似刀傷，傷口深及頸動脈，經急救後恢復生命徵象，正在開刀房手術緊急處置。

警方初步瞭解，雙方之前已有嫌隙，晚間在倒垃圾時相遇發生爭執，60多歲許男便持利器猛刺黃男後逃逸，警方依目擊民眾描述犯嫌逃逸所駕駛的車輛，晚間循線在碧砂漁港找到疑似犯嫌車輛，現正調閱相關影像全力查緝。（編輯：謝雅竹）1110902

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