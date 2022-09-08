涉浮報進口動物費 李天怡郭人杰依背信罪起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

前三立電視台節目主持人李天怡（前）與丈夫郭人杰等人幫「頑皮世界」進口動物時，涉浮報25萬美元（約新台幣700萬元）。台北地檢署8日偵查終結，依刑法背信罪起訴。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北8日電）前三立電視台節目主持人李天怡與丈夫郭人杰等人幫「頑皮世界」進口動物時，涉浮報25萬美元（約新台幣700萬元）。台北地檢署今天偵查終結，依刑法背信罪起訴2人及台商李吳達。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢調獲報，李天怡等人所經營的公司於民國109年至110年間，受託幫台南的野生動物園「頑皮世界」進口非洲動物時，涉嫌抬高進口報價從中獲取不法所得，初估約25萬美元；李吳達則獲利27萬美元。

台北地檢署今年2月間指揮調查局台北市調查處執行搜索5處，並約談李女等3人說明，訊後諭令李天怡、郭人杰分別以新台幣50萬元、40萬元交保，李吳達30萬元交保。（編輯：陳仁華）1110908