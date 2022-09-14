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嘉縣蔡姓村長涉期約賄選 九合一選舉首宗起訴案

2022/9/14 15:34
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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）嘉義縣中埔鄉蔡姓村長被控以訊息向競選對手黃姓男子期約賄選，願意出30萬元換退選，檢調日前搜索並傳喚，村長坦承犯行，檢方今天依法起訴，為九合一選舉首宗賄選起訴案。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人江金星告訴中央社記者，蔡姓男子為嘉義縣中埔鄉某村的村長，為尋求順利連任，竟以提供對手黃姓男子新台幣30萬元為代價行求賄賂，而希望黃男放棄競選活動（俗稱搓圓仔湯），涉嫌違反公職人員選舉罷免法的行求賄賂而約其放棄競選罪嫌。

嘉義檢調日前接獲民眾檢舉，指中埔鄉尋求連任的蔡姓村長涉嫌行求期約賄選，蔡男在九合一登記參選期間，得知同村擔任社區協會理事長的黃男也要登記參選，便以Line傳訊息「若你能條件退出，大家都落得輕鬆，是否同感？」，黃男則以「不明白」回應。

檢調指出，蔡男後來再以「一句話30」、「給你」，大概意思是願意花30萬元，換取對手黃男退選，不過黃男並沒有接受，仍登記參選村長。

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嘉義地檢署檢察官柯文綾6日指揮嘉義縣調查站調查官執行搜索，前往蔡姓村長住處搜索，並傳喚村長到案。檢方當日晚間複訊後，認為蔡姓村長涉嫌對於參選人行求期約賄選，而約其放棄競選活動罪嫌重大，惟因相關事證已查證，無羈押必要，諭知以50萬元交保。

檢方偵結，今天依違反選罷法起訴，並審酌蔡姓村長為現任地方公職人員，當知各候選人公平、自由進行競選活動，任何人都不應以金錢或其他非法手段加以破壞，惟犯後坦承犯行，建請法官予以量處適當刑責。（編輯：謝雅竹）1110914

江金星
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