更多編輯台推薦新聞：
台東6.8地震災情彙整 高寮大橋斷裂玉里樓房倒塌
生活

台東6.8地震災情彙整 高寮大橋斷裂玉里樓房倒塌

林昀儒廖振珽逆轉秀 WTT挑戰賽男雙奪冠
運動

林昀儒廖振珽逆轉秀 WTT挑戰賽男雙奪冠

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播》本土2萬8210例 增99例中重症、31死
首頁 / 社會
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包2/280
首頁 / 社會

解除居隔前一天騎自行車趴趴走 男子遭訴

2022/9/19 13:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北19日電）台北市陳姓男子今年5月間確診通報居家隔離，卻在居隔前一天出門騎自行車趴趴走，被警方攔檢時查獲。台北地檢署今天依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例起訴陳男。

檢方指出，陳男於今年5月3日感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），並向衛生單位通報居家隔離處所在新北市三芝區，依規定隔離期間為10天，須自5月3日隔離至5月13止。

檢方查出，陳男於5月12日上午自萬華區居所騎自行車出門，萬華分局員警於上午11時25分攔查陳男，發現陳男5月13日才解除隔離，將陳男移送北檢偵辦。

檢方調查後，認為陳男明知COVID-19傳染力極高，若不遵行衛生主管機關指示居家隔離10日，極有可能傳染給他人，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例起訴陳男。

依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，罹患或疑似罹患COVID-19，若不遵守各級衛生主管機關指示，而有傳染給他人之虞者，可處2年以下徒刑、拘役或新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。（編輯：方沛清）1110919

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蘇貞昌：調整邊境管制前 做好相關規劃配套及宣導