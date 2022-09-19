台東加油站漏油多處水溝蓋竄火 一人灼傷[影]

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台東市中興路台糖加油站19日晚間油槽漏油流入水溝，引起多處水溝蓋竄出1樓高火焰，警消人員戒備、滅火，所幸台糖及時關閉漏油槽，火勢得以控制。中央社記者盧太城台東攝 111年9月19日

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東市中興路台糖加油站油槽漏油流入水溝，引起多處水溝蓋竄出1樓高火焰，警消人員戒備、滅火，所幸台糖及時關閉閥門止漏，火勢得以控制；一名女性則遭灼傷送醫。

今天傍晚6時許，位於東方大鎮社區的中華路南側水溝忽然傳出連環爆炸聲，數個水溝蓋立即竄出火苗，火焰約1層樓高，同時瀰漫濃烈油味，因緊鄰3000人社區，民眾相當緊張，擔心發生更大氣爆，台東市長張國洲也趕到現場了解狀況。

影片來源：CNA-南部地方組

台東縣消防局獲報後出動附近消防分隊的特搜人員和車輛趕到現場，利用泡沫覆蓋火焰，不過一稍微停頓，火焰就立刻竄出，共有6處火焰。

消防人員趕緊通知台糖員工設法關閉漏油槽，並且派一部分人力守在加油站，防止火勢延燒。台東縣警察局也派人疏導交通和民眾，所幸台糖人員及時找到開關閥關閉止漏，消防人員才順利滅火，居民飽受驚嚇。

一名62歲女性則被水溝火焰灼傷，皮膚紅腫，意識清楚、呼吸正常，送往台東基督教醫院救治。

台東縣消防局秘書林建誠表示，確定是台糖漏油，目前已商請環保局人員處理水溝內的油，台糖也派人協助抽油。（編輯：謝雅竹）1110919