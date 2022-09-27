屏東原民放高利貸坑殺同鄉 族人險被賣到柬埔寨

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屏東排灣族陳姓男子以「四海幫海神會」號召，利用部落人脈經營高利貸，若借款人無力償還即率眾暴力討債，還穿著四海幫制服出入部落，南部打擊犯罪中心逮捕陳男等9人到案，依組織犯罪條例等罪送辦。（南部打擊犯罪中心提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月27日

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）屏東排灣族陳姓男子以「四海幫海神會」號召回部落放高利貸，放款年利率360%，甚至還有族人險被賣到柬埔寨，南部打擊犯罪中心逮捕陳男等9人到案，依組織犯罪條例等罪送辦。

刑事局南部打擊犯罪中心今天召開記者會指出，日前接獲線報四海幫新生代勢力朝南部發展，企圖插旗屏東縣來義鄉等原住民部落，排灣族26歲陳姓主嫌等人以「四海幫海神會」為號召，吸收李姓同鄉等8人加入組織，利用部落人脈經營高利貸，甚至還在部落營造好形象博取信任。

警方調查，陳男等人放高利貸以10天為一期，每期利息為本金10%，一個月利息30%（俗稱「30分利」），換算年利率高達360%，放貸給部落族人。若借款人無力償還即率眾暴力討債，甚至有族人因無力還錢，差點被騙到柬埔寨打工還債。

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刑事局獲報蒐證後，與屏東縣政府警察局屏東分局、潮州分局、枋寮分局、刑事警察大隊、嘉義縣刑大等共組專案小組，並報請屏檢指揮偵辦，將主嫌陳男提報為治平專案檢肅目標，配合今年度第3波「全國同步掃黑專案」。

專案小組8月30日清晨兵分多路同步拘提、搜索，緝獲治平對象陳男等9人到案，查扣電腦主機1台、球棒2枝、手機9支、存簿12本、本票23張、本票簿3本、四海幫海神會服飾3件、借貸契約書及和解書等證物，全案詢後將陳嫌等9人依涉犯組織犯罪防制條例、刑法加重重利、恐嚇取財等罪，解送屏東地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1110927