竹市南寮槍擊案偵破 宋姓主嫌收押禁見

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（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）新竹市南寮地區上月發生槍擊案，竹市警方昨天循線在宜蘭地區逮捕宋姓主嫌共6人，起出手槍與子彈；宋姓主嫌遭檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，其餘5人分別交保或飭回。

新竹市戴姓男子今年8月30日上午在家門口遭一名蒙面男子連開10槍，戴男身中8槍送醫，無生命危險。槍手行凶後駕車逃逸，車子棄置桃園市偏僻道路，並潑汽油將車燒燬。

警方表示，宋男有槍砲、強盜前科，警訊問時宋男否認犯行，全案移送偵辦；承辦檢察官複訊後，認宋姓主嫌犯罪嫌疑重大，且有逃亡及串證之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

警方指出，另外5名共犯部分，3人分別以新台幣10萬、6萬及6萬元交保，2人無保飭回，後續仍持續追查、釐清犯案動機，以及是否有其他共犯。

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新竹市警察局第一分局發布新聞稿表示，槍擊案發生後，立即成立專案小組並報請新竹地檢署指揮偵辦，會同桃園市警察局、宜蘭縣警察局、刑事警察局偵一大隊及新竹市警察局刑警大隊共同偵辦。

新竹市警一分局指出，經過濾新竹、桃園及宜蘭逾千支監視器及清查相關事證，昨天前往宜蘭拘提宋姓主嫌及涉嫌藏匿接應犯嫌共6人，並起出制式手槍1把及子彈7顆。（編輯：陳仁華）1110928