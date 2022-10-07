苗栗縣台1線通苑段機車自撞分隔島 3天奪2命

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣台1線苑裡、通霄交界路段5日深夜發生酒駕男女騎機車自撞分隔島事故，釀成1死1重傷；距離事故不到3公里處，今天凌晨又有機車自撞中央分隔島，63歲施姓騎士傷重不治。

苗栗縣警察局通霄分局指出，施姓男子凌晨2時許騎乘機車由北往南，行經台1線南下137.8公里處，不明原因自撞中央分隔島，人車倒地後呈現OHCA（到院前心肺功能停止），經消防救護人員送往苑裡李綜合醫院搶救，仍宣告不治。

警方表示，施姓男子平日住在台中市大甲區，凌晨發生事故是由北往南騎，研判應是從外地要回家，抽血酒測結果尚未出爐，已報請檢方相驗釐清死因。

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此外，距離施男事故地點不到2公里處，5日深夜也發生死亡車禍，一對男女騎機車雙載，行經台1線140.5公里北上車道自撞護欄，造成男性騎士重傷、女性乘客死亡，兩人經抽血檢測酒測值均超標。

對於接連發生機車自撞中央分隔島死亡事故，警方表示，台1線道路寬敞、筆直，也有路燈照明，研判與道路設計無太大關聯，將加強宣導勿酒後駕車、疲勞駕駛等，請用路人隨時注意交通路況安全。（編輯：李錫璋）1111007