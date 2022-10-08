性侵犯返家 基隆市府通令各校提醒學生避免落單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆8日電）獨臂的李姓男子曾犯下多起性侵少女案入獄，17年後最近返回新北市住處，因曾在基隆犯案。基隆市教育處最近已通知各校宣導提醒學生要結伴同行，避免落單。

據了解，李姓男子曾因工作失去左手臂，暫停工作，之後於新北與基隆地區犯下多起性侵少女案件，入監服刑，且接受強制治療，已於9月獲釋，返回新北市住處，回歸社會。轄區警方已加強注意。

基隆市教育處今天表示，日前已向各校公告，「基隆市政府接獲通知，一名性侵加害人強制治療結束，返回社區，手段多會持刀並針對國中女生加害，專家提醒有再犯風險，請各校宣導並加強防範」。

教育處也提醒5大注意事項，要求各校加強防範：

1、提醒警衛針對校園周遭加強巡邏，注意不明人物。

2、加強宣導準時放學，並提醒學生要結伴同行，避免落單。

3、請導師針對相對較有風險的學生（家住偏遠、路程較遠、放學後會遊蕩、人際不設防）個別提醒與加強關懷。

4、必要時提醒家長關注孩子的返家時間，或是家長親自接送上下學。

5、如果有發現可疑陌生人，應立即找鄰近安全商店躲避，並通知警方協助。（編輯：李錫璋）1111008