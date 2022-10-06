一人分飾兩角性侵女網友 憲兵下士判刑4年確定

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（中央社記者林長順台北6日電）原擔任憲兵下士的林姓男子在網路上認識一名女子，誆稱找按摩師幫女網友按摩，自己分飾兩角，假裝按摩師到女子家性侵得逞。最高法院今天維持二審認定，判決林男4年徒刑定讞。

判決指出，林男原本在憲兵第203指揮部擔任下士（已於民國109年7月16日退伍），於109年3月間在交友軟體認識被害女子，兩人以微信連絡。林男佯稱要請按摩師到女子租屋處為女子按摩，被女子婉拒，經林男多次勸說後，女子才同意。

判決表示，林男當天下午以按摩師身分到女子家幫女子按摩，過程中要求女子脫去衣物，性侵得逞。林男趁女子洗澡時離開現場。女子隨後報警處理。警方調閱監視器後，循線查獲林男涉案。

林男偵審時坦承雙方發生性行為，但強調有經過女子同意，兩人是你情我願。女子則表示她有拒絕林男，因當時很害怕受傷，委婉地表達一點小反抗。

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台中地方法院認為，被害女子於案發後顯有受到驚嚇、情緒低落、抑鬱及自責懊惱的表徵，且女子於案發隔日即前往醫院驗傷採證，與一般性侵被害人於案發後可能引發的特殊情緒反應及立即就醫保全證據的常情吻合，依現役軍人強制性交罪判決林男4年徒刑。

林男不服提起上訴，台中高分院判決駁回上訴。林男再提上訴，最高法院認為本案上訴不合法，駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1111006