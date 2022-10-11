中市瑪莎拉蒂追撞大貨車 車頭全毀駕駛一度閃人

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台中市西屯區11日發生瑪莎拉蒂碰撞大貨車事故，警方表示，瑪莎拉蒂車頭幾乎全毀，初判肇事原因為瑪莎拉蒂駕駛未注意車前狀況，但邱男肇事後逕自離開現場，將再調閱監視器確認。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月11日

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市西屯區今天發生瑪莎拉蒂從後碰撞大貨車事故，警方表示，瑪莎拉蒂車頭幾乎全毀，邱姓駕駛事後離開現場，後來出面指稱因太緊張跑去朋友家，警方將再調閱監視器確認。

台中市警察局第六分局指出，上午4時34分於西屯區環中路一段台中市果菜市場前，邱男（26歲）駕駛瑪莎拉蒂轎車從後碰撞劉男（36歲）駕駛的大貨車，瑪莎拉蒂車頭幾乎全毀，而大貨車後車尾受損。

警方表示，初判肇事原因為瑪莎拉蒂駕駛未注意車前狀況，但邱男肇事後逕自離開現場，警方循線追查到瑪莎拉蒂張姓車主，張姓車主指稱車子借給友人邱男，於是聯繫邱男出面說明。

警方指出，邱男於下午1時許到派出所說明，指稱因為發生車禍太緊張而跑去朋友家，至於邱男經酒測無飲酒反應，對於邱男說法，警方後續將再調閱監視器影帶確認。（編輯：陳仁華）1111011