復合未果砍前女友60刀致死 男子判無期徒刑定讞
2022/10/14 11:46
（中央社記者蕭博文台北14日電）新竹縣林姓男子持刀前往李姓前女友工作的按摩店懇求復合未果，刺女方60刀致死。一、二審均依殺人罪判處林男無期徒刑，案經最高法院日前駁回上訴定讞。
歷審判決指出，林男與李姓被害人原為同居男女朋友，民國109年6月19日因細故發生爭執；女方遭男方徒手傷害及持刀恐嚇，事後向法院聲請核發暫時保護令並搬離同居處。
林男心懷怨恨，陸續撥打上百通電話騷擾女方，再於109年8月6日上午10時20分許，持廚房刀具赴女方工作的按摩店，懇求女方復合未果後，持刀朝女方砍殺，共計60處刀傷，女方當場因失血過多休克死亡。
林男犯後持刀自殘尋短，經警方獲報到場，將他送醫而撿回一命。
一審新竹地方法院依殺人罪判處林男無期徒刑，案經上訴，二審由台灣高等法院審理。林男辯稱，因遭李女恐嚇將對他家人不利，才一時氣憤殺人，並指案發前服用大量安眠藥導致精神恍惚，請求減輕其刑。
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二審審理後認為，林男辯詞不可採信，並指李女並非遭一刀斃命，於逃出按摩店時還被林男拉回續行砍殺，李女瀕死前奮力抵抗，真切感受身體多處遭利刃切割之痛、面臨死亡的恐懼，絕非筆墨可以形容，足以認定林男手段凶殘無情。
但二審審酌，林男犯後持刀自殘，顯知犯下大錯，犯後坦認殺人犯行，並考量林男具備正常智識，人格特質符合迴避性人格障礙特質，不具備反社會人格，非無矯治、教化可能性，仍依殺人罪判處無期徒刑，宣告褫奪公權終身。（編輯：李錫璋）1111014
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