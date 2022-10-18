謝和弦參選議員不符資格 委任蘇煥智提假處分

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參選台北市議員的藝人謝和弦（中）遭中選會認定資格不符；他18日上午由委任律師、台灣維新台北市長參選人蘇煥智（左）陪同赴法院遞狀提出假處分後。（蘇煥智競選辦公室提供）中央社記者劉世怡傳真 111年10月18日

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（中央社記者劉世怡台北18日電）參選北市議員的藝人謝和弦遭中選會認定資格不符。謝男委任律師、北市長參選人蘇煥智今天赴法院遞狀提出假處分，指中選會未遵守法律程序，侵害人民參政權。

中央選舉委員會14日舉行委員會議，審查九合一選舉相關候選人資格，其中不符資格者，包含欲參選台北市議員的藝人謝和弦。

謝和弦今天牽著懷孕的妻子，與蘇煥智前往台北高等行政法院遞狀提出假處分。

謝和弦受訪表示，他心情很平靜，希望可以恢復參選資格，他還是相信台灣是個很棒的國家，他希望他能快快樂樂地在這塊土地成長、長大，希望他的下一代、他的女兒也是，如果這次參選不成功，不排除2024年參選立委；得知參選議員資格不符時，第一個想法是「哇，原來這就是政治，原來會有這一天，我還太菜了，城府不夠深，哈們」，但沒有不滿中選會。

蘇煥智指出，謝和弦是因吸食大麻被判刑4個月得易科罰金，經檢察官准予分期繳納罰金，並約定在今年8月19日、9月19日、10月18日分三期繳納，在10月14日中選會公告謝和弦喪失候選人資格，當天謝和弦就提前將本應在10月18日繳納的最後一筆罰金繳納完畢，其實謝和弦應該是已經執行完畢。

蘇煥智表示，台北市選委會或中央選委會在審查謝和弦資格時，依據行政程序法規定，應該通知當事人陳述意見，結果中央選委會及台北市選委會均未通知當事人陳述意見，顯然違反正當法律程序，所以中選會的審查公告顯然違法。（編輯：張銘坤）1111018

參選台北市議員的藝人謝和弦（左）遭中選會認定資格不符；18日上午由委任律師、台灣維新台北市長參選人蘇煥智（右）陪同赴法院遞狀提出假處分，受訪指中選會未遵守法律程序，侵害人民參政權。中央社記者劉世怡攝 111年10月18日