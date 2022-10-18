2022司法影展開幕 許宗力：反思法治價值意義

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（中央社記者林長順台北18日電）司法院今天舉行「2022司法影展X金馬」開幕記者會，院長許宗力表示，藉由觀賞各國司法電影作品，讓法律人與民眾以電影為媒介，共感共存，反思法治的價值與意義。

司法院「2022司法影展X金馬」開幕記者會，邀請台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥、導演蔡崇隆、張明右，與許宗力一同為司法影展開幕。

許宗力指出，司法院秉持「透過影像促進法律與社會對話」的初衷，與金馬團隊合作，連續4年推動司法影展。今年司法影展共計推出6部作品，包括他年少時深受影響的經典電影「梅崗城故事」60週年重映版。

另外，包含5部影展獲獎新作，範圍囊括人權、犯罪矯治、性別等多元議題，其中蔡崇隆導演的「九槍」探討移工問題、張明右導演的「從那天起，我們開始哭泣」則反思冤案。

許宗力表示，除了參加司法影展，還有一個更難得的與司法對話的機會，那就是即將在明年實施的國民法官制度，相信來自國民多元的觀點、生活經驗，可以反映人民的正當法律感情，讓司法的視角更加周全，期盼民眾接到國民法官的選任通知時，都能踴躍參與。

司法院表示，司法影展將於11月2日至27日舉行，詳情可參見司法院官網。（編輯：方沛清）1111018