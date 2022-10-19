苗栗縣議員選舉涉每票500元賄選 2樁腳交保
2022/10/19 11:23（10/19 11:41 更新）
苗栗地檢署（圖）查獲地方選舉苗栗縣首宗現金賄選案，2名樁腳涉嫌以每票500元，作為支持苗栗縣第5選區鄭姓縣議員參選人代價。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗地檢署查獲地方選舉苗栗縣首宗現金賄選案，2名樁腳涉嫌以每票500元，作為支持苗栗縣第5選區鄭姓縣議員參選人代價，經釐清案情認定2人行賄罪嫌重大，分別以5萬元交保。
苗栗縣第5選區（頭份市、三灣鄉、南庄鄉）議員選舉應選8席（含2席婦女保障名額），根據選委會資料，共有21人登記角逐，參選人數創新高，競爭激烈。
苗栗地檢署今天發布新聞稿指出，日前接獲檢舉賄選情資，王姓、鄧姓等4人涉嫌以每票新台幣500元，作為支持第5選區鄭姓縣議員參選人代價，檢方隨即指派檢察官石東超指揮新竹市警察局刑事警察大隊、苗栗縣警察局頭份分局及法務部調查局苗栗縣調查站共同偵辦。
檢方表示，經向苗栗地方法院聲請搜索票獲准後，專案小組昨天發動搜索，並傳喚王姓樁腳等4人、涉嫌收受賄賂的選民12人到案說明，並查扣賄賂款項9500元現金。
苗栗地檢署指出，檢察官訊問釐清案情後，王姓、鄧姓2人因涉嫌投票行賄罪犯罪嫌疑重大，分別諭知5萬元交保候傳，其餘涉案人則均請回。全案持續偵辦。（編輯：李錫璋）1111019
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