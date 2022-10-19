更多編輯台推薦新聞：
艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎
國際

罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

苗栗縣議員選舉涉每票500元賄選 2樁腳交保

2022/10/19 11:23（10/19 11:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗地檢署（圖）查獲地方選舉苗栗縣首宗現金賄選案，2名樁腳涉嫌以每票500元，作為支持苗栗縣第5選區鄭姓縣議員參選人代價。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
苗栗地檢署（圖）查獲地方選舉苗栗縣首宗現金賄選案，2名樁腳涉嫌以每票500元，作為支持苗栗縣第5選區鄭姓縣議員參選人代價。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗地檢署查獲地方選舉苗栗縣首宗現金賄選案，2名樁腳涉嫌以每票500元，作為支持苗栗縣第5選區鄭姓縣議員參選人代價，經釐清案情認定2人行賄罪嫌重大，分別以5萬元交保。

苗栗縣第5選區（頭份市、三灣鄉、南庄鄉）議員選舉應選8席（含2席婦女保障名額），根據選委會資料，共有21人登記角逐，參選人數創新高，競爭激烈。

苗栗地檢署今天發布新聞稿指出，日前接獲檢舉賄選情資，王姓、鄧姓等4人涉嫌以每票新台幣500元，作為支持第5選區鄭姓縣議員參選人代價，檢方隨即指派檢察官石東超指揮新竹市警察局刑事警察大隊、苗栗縣警察局頭份分局及法務部調查局苗栗縣調查站共同偵辦。

檢方表示，經向苗栗地方法院聲請搜索票獲准後，專案小組昨天發動搜索，並傳喚王姓樁腳等4人、涉嫌收受賄賂的選民12人到案說明，並查扣賄賂款項9500元現金。

苗栗地檢署指出，檢察官訊問釐清案情後，王姓、鄧姓2人因涉嫌投票行賄罪犯罪嫌疑重大，分別諭知5萬元交保候傳，其餘涉案人則均請回。全案持續偵辦。（編輯：李錫璋）1111019

延伸閱讀
賄選手法增行動支付、境外勢力資金 30元查賄標準限文宣品警政署查賄制暴 全國賄選案共移送11件46人中選會公告九合一大選1930萬選舉人 首投族約76萬
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族