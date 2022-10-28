行動急診室裝大腦 將醫生眼手帶進台東救護車

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東縣消防局高救隊行動急診室今天配上5G影像傳輸系統，整合搶救現場資訊透過即時影像提供醫生醫療指導，宛如將醫師的眼睛和雙手帶進救護車，行動急診室再升級。

台東縣消防局4個大隊有11支高級救護隊，救護車內可以實施緊急救護，宛如行動急診室，除陸續增加多功能生命跡象監測儀、電動骨針、電子影像喉頭鏡、自動體外心肺復甦機等配備外，今天再升級增加5G影像傳輸系統。

台東縣消防局救護科長孫揚文接受中央社記者訪問時表示，增加5G影像傳輸系統後猶如高救隊的救護車裝上大腦，將所有資訊整合到大腦，透過現場即時影像傳送給醫師或醫院，醫師即時通話給予醫療指導，「就像把醫生的眼睛、雙手釋放到現場，讓醫生自己在做處置」。

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台東縣消防局發布新聞稿指出，建置這一套緊急救護5G資訊系統，當遇到必需與時間賽跑的急症時，除了高級救護技術員（EMT-P）在救護現場便能依「預立醫療流程」進行插管、給藥、手動電擊等高級心臟救命術相關處置外，透過這套系統，能再做到救護現場資訊即時整合、提供給醫師，醫師即時回饋並給予醫療指導。

同時也可給醫院預先做好患者接收的準備，使到院前與到院後的無縫接軌，讓生命搶救之鍊的各環節緊密相連，爭取患者最大的生機。（編輯：謝雅竹）1111028

台東縣消防局4個大隊有11支高級救護隊，救護車內可以實施緊急救護，宛如行動急診室，除陸續增加多功能生命跡象監測儀、電動骨針、電子影像喉頭鏡、自動體外心肺復甦機等配備外，28日再升級配備5G影像傳輸系統。中央社記者盧太城台東攝 111年10月28日