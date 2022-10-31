車道被擋糾紛引發鬥毆2人傷 中市警逮3人送辦

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台中市西屯區31日上午發生民眾鬥毆案，2男子從KTV要叫車離開時，因車道被擋與人發生口角，竟遭擋道車輛內民眾毆打成傷送醫，警方中午前往南投草屯將3名涉案者帶回，依法送辦。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月31日

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（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市西屯區今天上午發生民眾鬥毆案，警方表示，2男子要叫車離去因車道被擋與人發生口角，竟遭擋道車輛內民眾毆打成傷送醫，警方前往南投草屯將3名涉案者帶回依法移送檢方偵辦。

台中市警察局第六分局上午8時18分接獲報案，西屯區河南路二段301巷有民眾起糾紛打架情事，員警獲報立即啟動快打部隊24人到場，將2名傷者送醫診治。

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警方初步追查，黃姓及李姓男子自KTV唱歌結束，要叫車離開時，與擋在前方車輛內的民眾發生口角糾紛，遭車上的人毆打，員警獲報迅速到場，立即組成專案小組展開追查，鎖定涉案車輛及特定對象展開追緝。

警方指出，專案小組於中午12時許，在南投草屯將涉案的唐姓兄弟及黃姓男子共3人查緝到案，訊問後依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1111031