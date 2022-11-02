男子單攻雪山主峰如廁脫隊迷途失溫 警消救援

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桃園市34歲張姓男子（黃色雨衣）與友人單攻雪山主峰，因離隊如廁，獨自攻頂後，在回程時迷途受困，警消獲報組成搜救隊上山救援，尋獲張男時已呈失溫狀況，所幸及時獲救，平安下山保住性命。（保七總隊第五大隊提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月2日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）桃園市34歲張姓男子與友人日前單攻雪山主峰，因離隊如廁，獨自攻頂後，在回程時迷途受困，警消獲報趕往救援，尋獲張男時已呈失溫狀況，所幸及時獲救，平安下山保住性命。

內政部警政署保七總隊第五大隊今天發布新聞稿指出，張姓登山客與友人一行8人，10月30日相約單攻雪山主峰，期間張男離隊上廁所，獨自登頂後在回程途中迷路，以手機撥打緊急電話求助；台中市消防局當天下午1時獲報後，指揮梨山分隊協同保七第五大隊雪霸分隊及雪霸國家公園管理處等單位，組成搜救隊上山救援。

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保七總第五大隊隊表示，受到輕度颱風「奈格」外圍環流與東北季風共伴效應影響，雪山主峰天氣寒冷飄雨，氣溫僅約攝氏5度，張男脫隊獨自1人迷途恐會失溫，且經定位，張男位置於雪山南壁碎石坡，稍有不慎可能跌落山谷。

搜救人員要求張男不要移動位置，搜救隊伍從雪山登山口前往救援，歷經11小時，於10月31日凌晨2時找到張男，當時他已兩眼無神、全身發抖，呈現失溫狀況，員警及搜救人員趕緊提供熱水、補充體力，協助下撤到369山莊，稍事休息後，傍晚順利返回登山口，平安下山保住性命。（編輯：卞金峰）1111102