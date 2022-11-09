高醫候診區槍殺昔日好友 凶嫌癌逝不起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

王姓男子在高雄醫學大學附設醫院候診區遭朱男（左）朝頭胸開槍身亡。檢警調查2人原是好友，因合夥生意鬧翻，朱男不滿扛罪，趁癌末保外就醫期間犯案。中央社記者洪學廣攝 111年8月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄9日電）高醫今年8月發生槍擊案，癌末朱姓犯嫌在候診區行刑式槍殺王姓男子，落網後遭羈押入監，但他11月5日凌晨因乙狀結腸癌末期併多重器官衰竭過世，殺人案依法處分不起訴。

高雄地檢署今天表示，朱男今年8月18日因犯下殺人案遭裁定羈押入所，10月17日被轉至高雄第二監獄執行先前槍砲案件殘刑，10月24日則自二監轉到高雄監獄執行，同月28日即身體不適戒護就醫至國軍高雄總醫院，最後在11月5日凌晨4時28分過世，檢方相驗後，死因為乙狀結腸癌末期併多重器官衰竭死亡。

不過，因朱男在尚未起訴宣判前就已病故，依刑事訴訟法規定，雄檢檢察官只得將被告朱男處分不起訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全案起於57歲朱男和56歲王男原是好友，因合夥生意鬧翻，朱男不滿扛罪，曾兩度持槍尋仇未遂，且在獄中又懷疑遭對方陷害檢舉，可能有遭撤銷保外就醫之虞，因此起了趁癌末保外就醫期間復仇的動機。

常因治療癌症保外就醫的朱男，熟知可透過網站掛號系統，查到王男要去看診時間地點，因此他在得知對方8月17日將去高醫就診後，8月16日特別從北部搭車南下高雄住宿，並在高醫耳鼻喉科候診區行刑式槍殺，警方4小時內在台南將他逮捕歸案，雄檢複訊後隔天依殺人、槍砲等罪聲押禁見獲准。（編輯：陳仁華）1111109