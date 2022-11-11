幫派養人頭幫詐騙集團洗錢 警逮18嫌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

刑事局11日指出，近期發現幫派透過詐騙牟取暴利，進一步清查165反詐騙統計案件，掌握竹聯幫李姓男子及陳姓男子等人替詐騙集團洗錢，遂組成專案小組偵辦，日前循線逮捕李男等18人送辦，並查扣現金新台幣26萬餘元、存摺、提款卡等贓證物。中央社記者劉建邦攝 111年11月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北11日電）竹聯幫成員李姓男子等人幫詐騙集團洗錢，以包吃包住高薪吸引被害人提供帳戶，再轉為收詐騙贓款的人頭帳戶，並要求被害人入住民宅集中管理。刑事局循線逮捕李男等18人送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵二大隊副大隊長賴俊堯指出，近期發現幫派透過詐騙牟取不法暴利，進一步清查165反詐騙統計案件，掌握竹聯幫成員的李姓男子及陳姓男子等人替詐騙集團洗錢，組專案小組偵辦。

刑事局查出，36歲李男為洗錢水房集團金主，提供新台幣上百萬元資金及據點，由24歲陳男找被害人，陳男以提供吃住及高薪為由，吸引民眾提供個人帳戶，並要求入住桃園市龍潭區某透天民宅。

陳男等人給提供帳戶的被害人約15萬元至20萬元費用，但要求入住民宅1週，且過程中不能外出，為防止逃脫，除指派小弟專門管理外，被害人進民宅前，還會被搜身、沒收手機等。

刑事局表示，陳男除經營洗錢水房集團外，也會要求旗下成員擔任車手提領贓款，並告知若被警方盤查，就宣稱是虛擬貨幣投資者，且會先提供相關交易紀錄給車手，企圖蒙騙盤查員警。

刑事局掌握線索多日，查出李男、陳男等人藏匿在桃園市龍潭區及中壢區等處，日前分3波搜索，循線逮捕李男等18人到案。

警方也查獲現金26萬餘元、存摺、提款卡等物。警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌把李姓男子等18人移送桃園地檢署偵辦。

刑事局提醒，詐騙集團以提供高薪為由吸引民眾，求職時應要先求證並告知親友，有疑問可撥165反詐諮詢專線諮詢。（編輯：戴光育）1111111