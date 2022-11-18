彰化檢警維持選舉秩序 查獲樁腳涉買票及賭盤

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（中央社記者蕭博陽彰化縣18日電）林姓彰化縣議員候選人涉嫌透過吳姓、陳姓樁腳向選民買票，檢方首波通知吳姓、陳姓樁腳到案，訊後向法院聲押禁見獲准；另外，據情資有賭博網站影響選舉秩序，持續擴大追查。

彰化地方檢察署今天發布新聞稿表示，昨天通知林姓彰化縣議員候選人的吳姓、陳姓樁腳及相關選民到案說明，並查扣賄選現金新台幣4000元，經檢察官訊問，認為吳姓、陳姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法嫌疑重大，向彰化地方法院聲請羈押禁見，法院今天下午裁准。

另外，彰化地檢署、員林警方也接獲選舉賭盤情資，通知金融帳戶持有人、申設人等到案說明，經檢察官複訊金融帳戶持有人，發現不詳被告架設賭博網站讓不特定人以每注1萬元至3萬元不等下注，清查發現下注金額達43萬多元，嚴重影響選舉秩序，持續擴大追查。

彰化地檢署表示，接獲現金買票、選舉賭盤等妨害選舉公正與秩序情資，指派檢察官姚玎霖指揮彰化縣警察局彰化分局、彰化縣調查站、警政署刑事警察局偵查第六大隊第三隊，及檢察官童志曜指揮彰化縣警察局員林分局分別組成專案小組，持續偵辦案件。（編輯：郭諭儒）1111118