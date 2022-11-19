雲嘉查賄腳步不停歇 1樁腳羈押

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雲林地檢署偵辦雲林縣台西鄉林姓鄉代候選人等人涉嫌以每票現金新台幣2000元對價，透過樁腳向選民交付賄賂，請求投票支持特定候選人，檢方認為，林姓鄉代候選人等2人罪嫌重大向法院聲請羈押，法官裁定樁腳羈押、林姓鄉代候選人10萬元交保。（檢方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年11月19日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）雲林地檢署昨天偵辦雲林縣台西鄉林姓鄉代候選人等人現金賄選，檢方認為，林姓鄉代候選人等2人罪嫌重大向法院聲請羈押，法官裁定樁腳羈押、林姓鄉代候選人10萬元交保。

雲林地檢署主任檢察官吳文城今天告訴中央社記者，雲林縣台西鄉57歲林姓鄉民代表候選人首次競選，為尋求順利當選，涉嫌以每票現金新台幣2000元對價，透過59歲吳姓女樁腳向選區有投票權的選民交付賄賂，並請求投票支持特定候選人。

吳文城說，雲林地檢署檢察官葉喬鈞昨天指揮專案小組，搜索林姓鄉民代表候選人的競選辦公室後，並通知林姓鄉民代表候選人、樁腳及選民共5人到案，並查扣賄款現金1萬9000元。

經檢方訊問後，認為林姓鄉民代表候選人及吳姓女樁腳等2人涉犯選罷法罪嫌重大，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押，法院審酌後諭知林姓鄉民代表候選人以10萬元交保候傳，吳姓女樁腳聲押獲准。

嘉義地檢署今天發布新聞稿指出，檢方接獲情資指稱嘉義縣第4選區某議員候選人的張姓樁腳為使特定議員候選人順利當選，在嘉義縣東石鄉等地，透過鄰里、親友關係，以每戶有投票權的人數交付現金1000元給有投票權者，尋求支持。

嘉義地檢署檢察官王輝興昨天指揮專案小組執行傳喚即拘提張姓樁腳到案，經檢方訊問後，認為張姓樁腳涉及違反選罷法罪嫌重大，5萬元交保請回，到案12名選民均請回。（編輯：郭諭儒）1111119