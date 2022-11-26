台中市投票日小狀況多 9旬婦人突倒地送醫不治

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿、趙麗妍台中26日電）今天是選舉投票日，台中市發生多起違規事件，有人帶手機進入投票所未關機，也有撕毀選票者，還有豐原區一名年約90歲婦人投票後步出約30公尺突倒地，送醫不治。

2022年地方公職人員選舉及18歲公民權憲法修正案公民複決第1案今天進行投票，台中市發生多起違規案件，台中市選舉委員會表示，相關違規案件都由警方帶回偵訊，後續交由地檢署及選委會處理。

54歲黃姓男子上午到豐原區高商投開票所投票，將手機帶進投票所未關機，剛好家人來電，他一接起電話，選監人員立刻制止，報警處理，警方將他帶回派出所製作筆錄，並函報台中選委會。黃男稱，因家人來電，一時忘記才接聽。

在豐原區橫街尾福德祠，一名年約90歲的老婦人，投完票離開投開票所約30公尺處，突然倒地，現場家屬進行急救，並通報救護人員送醫，到院後持續急救，仍宣告不治。

太平區也傳出有平地原住民持通知單去投票，卻發現未在選務名冊上，導致無法投票，確切狀況由選委會查證中。

台中市南區有民眾使用自己的印章蓋在選票上，發現錯誤時當場撕毀選票，被選務人員發現報警查辦；還有在南區台中高工的投票所，1名婦人帶手機進投開票所未關機，剛好手機響起，也被警方帶回處理。

市選委會表示，故意撕毀選票，可處新台幣5000元以上5萬元以下罰鍰；另於投票所以攝影器材刺探選舉人圈選選舉票內容，違者可處5年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金。

此外，除非是執行公務者，否則任何人不得攜帶手機、具攝影功能的器材進入投票所，違者可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，但已關閉電源的行動裝置，不在此限。（編輯：陳清芳）1111126