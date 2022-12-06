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中市警破跨國博弈網站 搭世足熱1年賭資逾千億

2022/12/6 11:26（12/6 12:31 更新）
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2022卡達世界盃開打，吸引大批球迷投注運彩；台中市警方6日宣布，查獲跨國線上博弈網站藏身七期商辦大樓，逮獲日本主嫌等44人到案。圖為現場查扣電腦主機等不法贓證物。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月6日
2022卡達世界盃開打，吸引大批球迷投注運彩；台中市警方6日宣布，查獲跨國線上博弈網站藏身七期商辦大樓，逮獲日本主嫌等44人到案。圖為現場查扣電腦主機等不法贓證物。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月6日
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）世界盃足球賽開打，吸引大批球迷投注運彩，台中市警方今天宣布，查獲跨國線上博弈網站藏身七期商辦大樓，逮獲日本主嫌等44人到案，清查1年投注賭資逾8000億日圓（約新台幣1800億元）。

台中市警察局第六分局今天宣布破獲跨國大型博弈犯罪集團，正值世足賽期間，搶搭世足賽熱潮，吸引大量賭客下注，警方執行「清源專案2.0」計畫，進行清查布建，查獲藏匿商辦大樓的網路賭博機房。

第六分局日前接獲線報指稱有線上博弈犯罪集團藏匿於七期商辦大樓內，這個集團設立賭博網站線上百家樂、體育世足賽等，提供網路不特定日本賭客進行下注從事賭博等犯行。

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警方指出，經與中市警察局刑警大隊科偵隊共同偵辦，並報請台中地檢署指揮，蒐證齊全後聲請搜索票獲准，於11月29日前往搜索，查獲現場負責人、幹部及員工等44名犯嫌，其中日籍6人、中國籍1人、台籍37人。

警方表示，現場並查扣電腦主機等不法贓證物，清查發現賭客1年的總下注金額逾8000億日圓，不法獲利相當驚人，全案依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1111206

#台中地檢署
#日本
#台中市警察局第六分局
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