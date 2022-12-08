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北市男拆號誌燈、路燈孔蓋 警依毀損公物送辦

2022/12/8 12:20（12/8 12:51 更新）
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台北市士林區天母一帶近日發生多處號誌燈箱的纜線蓋遭人破壞拆除，警方獲報後循線清查，鎖定附近住戶70歲詹男涉有重嫌，7日將他查緝到案，並查扣犯案工具螺絲起子1把等證物。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年12月8日
台北市士林區天母一帶近日發生多處號誌燈箱的纜線蓋遭人破壞拆除，警方獲報後循線清查，鎖定附近住戶70歲詹男涉有重嫌，7日將他查緝到案，並查扣犯案工具螺絲起子1把等證物。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年12月8日
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（中央社記者黃麗芸台北8日電）台北市士林區天母一帶近日發生多處號誌燈箱的纜線蓋遭人破壞拆除，警方獲報後循線清查，鎖定附近住戶70歲詹男涉有重嫌，並於昨天將他查緝到案，他辯稱是想研究號誌秒數。

台北市警察局士林分局今天發布新聞稿表示，轄下天母派出所日前獲報，指轄內天母西路39號人行道一帶的號誌燈纜線掉落，進而影響當地交通狀況，立即派遣警力馳赴現場查處。

警方追查發現，事發地點的號誌燈箱纜線蓋疑遭拆卸，才導致纜線外露，除緊急聯繫台北市交管處派員前往處置外，也立即組成專案小組偵辦，同時擴大清查轄區他處有無類似情形。

經專案小組調閱周邊監視器並針對影像分析比對後，鎖定案發地點附近住戶70歲詹男涉有重嫌，已於昨天下午3時30分許將他查緝到案，並查扣犯案工具螺絲起子1把等證物。

經調查了解，詹男是以自備的螺絲起子拆卸6處交通號誌桿、4處路燈桿，共計10處的燈箱孔蓋，且拆卸後將孔蓋丟棄於路旁，並無竊取公物變賣金錢等犯行。

詹男辯稱，拆卸纜線蓋是想確認前其內部有無電，以及想研究號誌燈的秒數變化狀況。全案詢後將詹男依毀損公物、公共危險等罪移請士林地檢署偵辦。

士林分局提醒，民眾勿因個人因素破壞燈桿及號誌桿孔蓋等公物，以免造成公眾往來危險，相關行為更可能涉犯刑法毀損公物、公共危險等罪，切勿以身試法。（編輯：張銘坤）1111208

#士林分局
#天母派出所
#台北市交管處
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