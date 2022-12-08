天道盟成員跨境運毒藏貓砂袋 刑事局逮6嫌送辦

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以天道盟正義會成員30歲黃姓男子為首的運毒集團，自德國寄送包裹入境，遭財政部關務署查出包裹內有毒品愷他命夾藏在貓砂袋內，刑事局發動4波行動將黃男等6嫌查緝到案送辦，警政署長黃明昭（右）8日視察破案成果。中央社記者黃麗芸攝 111年12月8日

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）以天道盟正義會成員30歲黃姓男子為首的運毒集團，自德國寄送包裹入境，遭財政部關務署查出包裹內有毒品愷他命夾藏在貓砂袋內，刑事局發動4波行動將黃男等6嫌查緝到案送辦。

刑事局下午舉行破案記者會，警政署長黃明昭連續4天到場主持和視察成果，也特別頒發破案績效獎金。

偵查第三大隊大隊長張文源說明案情，財政部關務署台北關6月邊境攔阻查獲有來自德國的「寵物用品－貓砂」國際包裹內竟夾藏愷他命入境，共計5袋、總毛重5.125公斤，市價逾新台幣上千萬元，刑事局獲報後立即報請台北地檢署指揮，並組專案小組深入追查。

經專案小組詳細調查，循線先逮捕收件人陳男及接運毒品的上手鄭男和陳男；隨後經彙整分析情資後，再溯源追查出上層共犯，並發動第2、3波查緝行動，成功拘提集團上層28歲廖女（主嫌黃男的妻子），以及提供人頭身分證的李男等2嫌到案。

專案人員溯源發現，此集團是由幫派成員策劃，指揮進行毒品運輸，利用分層轉手領受毒品包裹，以躲避警方查緝，而幕後首腦為天道盟正義會成員黃男，他在案發時就展開逃亡。

歷經4個多月追緝，因案遭通緝的黃男於9月底到刑事局投案，專案小組終於查緝到案，全案將6嫌依違反毒品危害防制條例及組織犯罪防制條例移請北檢偵辦。

偵查第一大隊大隊長盧俊宏表示，日前接獲52歲邱男涉嫌製造毒品，歷經半年蒐證發現，他透過網路自學模式，採用罕見製毒流程陸續購置PH測試儀、酸鹼度計等製造第二級毒品安非他命物品，並無以往製毒過程會產生刺鼻化學氣味。

經專案小組報請新北地檢署指揮偵辦，於11月28日在邱男的新北市新莊區住所執行拘搜，現場查扣二級毒品安非他命先驅原料類P2P、製毒筆記、冷凝設備等製毒工具，全案依違反毒品危害防制條例解送新北檢偵辦。

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黃明昭致詞表示，警政署今年1至11月已查獲各級毒品總重量達11.8公噸，為去年同期的1.54倍；另外今年7至11月強力查緝施用大麻253人，是去年同期的1.74倍，查獲大麻772.27公斤，是去年同期的2.05倍，查獲大麻植株7310株，更是去年同期的6.06倍，成果斐然。

除此之外，邊境緝毒部分，警政署從去年9月起接辦關務署毒品郵包案件至今，已查獲幫派涉案8件14人；國內緝毒部分，今年10月中旬執行「防制營業場所涉毒工作」，查獲12處幫派組合經常活動處所涉毒或違反相關行政法規，同時查獲1件高達28人的毒品轟趴，也舉發涉毒高風險場所行政不法達190處，落實斷絕不法涉毒金流。（編輯：方沛清）1111208