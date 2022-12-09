更多編輯台推薦新聞：
克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效
國際

克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效

秘魯30年8總統被拉下馬 最短任期只做6天
國際

秘魯30年8總統被拉下馬 最短任期只做6天

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂
運動

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

男拒捕與警駁火中彈被逮 黃明昭肯定大膽用槍

2022/12/9 12:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市松山警分局派員逮捕劉姓幫派分子，雙方駁火，劉男朝警方開槍，警方回擊12槍，劉男頭部中彈被逮送醫。警政署長黃明昭今天赴警分局頒獎勵金時，肯定大膽正確用槍。

台北市警察局松山分局今天召開記者會，偵查隊長蔡致然表示，8日夜間10時40分許獲報，南京東路某民宅內有人遭限制自由，隨即派員趕赴現場，發現一名男子右小腿有槍傷，涉嫌開槍的2名男子趁亂逃逸，受槍傷的葉姓男子被送醫，在現場找到1個彈夾、4顆子彈。

警方查出，涉嫌開槍的劉姓男子有幫派背景，因與葉姓男子有感情糾紛，找小弟前往開槍後駕車逃逸，掌握劉男逃往新北市中和區，並躲藏在烘爐地的南山福德宮停車場前。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

北市警局組成專案小組派大批幹員今天凌晨前往緝捕，過程中，劉男朝警方開槍，警方回擊12槍，劉男中彈被逮，頭部身上有多處傷勢，現場員警立即把人送醫。警詢後依法把劉男等2人送辦。

警政署長黃明昭上午10時許，特別前往北市松山警分局頒發獎勵金給專案小組。黃明昭說，員警強勢執法，打擊不法分子，肯定大膽正確用槍，即時遏止危害，警方會持續全力維護社會秩序與安全。（編輯：李錫璋）1111209

#黃明昭
#警政署長
#蔡致然
黃明昭
天道盟成員跨境運毒藏貓砂袋 刑事局逮6嫌送辦 網紅合照分局長爭議 黃明昭：應注意合影者身分
蔡致然
感情糾紛開槍傷人逃逸 男拒捕與警駁火中彈被逮
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族