鐵工廠變兵工廠 警逮改槍男

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（中央社記者高華謙新北13日電）苗栗縣通霄鎮37歲羅姓男子自學改造槍械技術，在鐵工廠等地改造後準備販售牟利，新北刑大接獲情資後協同苗栗警方查獲改造手槍2支、半成品3支與火藥等證物，全案移送偵辦。

新北市政府警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，日前接獲情資，羅姓男子喜好改造槍枝，專案小組積極追查4個月並掌握犯罪事證，報請台灣苗栗地方法院核發搜索票。

警方8日搜索羅姓男子住處及一處鐵工廠，查獲改造手槍2支、半成品3支、彈匣2個、槍枝零組件、子彈13顆、子彈半成品1批、火藥、彈頭及改造槍械工具，還有安非他命等證物。

警方調查，羅姓男子有鐵工背景，家庭疑從事鐵工廠相關工作，但羅姓男子染上毒癮後為支付毒品開銷，在網路習得改造槍械知識與技術，並透過網路購買模擬槍及槍彈零件，在住處及一處鐵工廠改造槍械、彈藥等。

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警方調查，羅姓男子為規避警方查緝，拆解槍枝零件並分散藏放，但仍遭專案小組查獲，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送台灣苗栗地方檢察署偵辦。

警察局說，未經許可製造、販賣運輸制式或非制式槍砲者，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科新台幣3000萬元以下罰金；持有制式或非制式槍砲者，可處5年以上有期徒刑，併科1000萬元以下罰金。（編輯：李明宗）1111213